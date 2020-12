El Circ d'Hivern celebra 25 años con un espectáculo "oscuro" sobre la historia de Occidente

Bajo el título 'Fins i tot la foscor', está hecho a partir de improvisaciones

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Circ d'Hivern del Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona celebra su 25 aniversario con un espectáculo de circo contemporáneo "oscuro", 'Fins i tot la foscor', sobre la historia cultural y religiosa de Occidente, que se podrá ver a partir del 19 de diciembre.

Se trata de un espectáculo dirigido por Philine Dahlmann y Eva Ordóñez de la compañía My!Laika, que Dahlmann ha descrito en rueda de prensa este viernes como tragicómico: "Me gusta transmitir sentimientos heterogéneos", ha dicho, y ha añadido que si el espectáculo hace reír a unos y llorar a otros, lo considerará un éxito.

Es una coproducción con el Festival Grec, que cuenta también con el apoyo de Xarxa Transversal, que posibilitará que el espectáculo haga una gira por siete ciudades de Catalunya --Olot (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Granollers (Barcelona), entre otras-- cuando termine sus funciones en Barcelona el 24 de enero.

Emiliano Pino, Dominique Joannon, Laura Esposito, Julie Bergez, Elise Bjerkelund y Junyi Sun son los intérpretes, que hibridan disciplinas como el trapecio, la danza, la contorsión, la cuerda volante, la música en directo y el teatro.

UNA CREACIÓN COLECTIVA

Dahlmann ha explicado que le interesa mucho el teatro del absurdo, y que este espectáculo surge a partir de una creación colectiva, para la que no tenían un guión inicial.

Partieron de improvisaciones "muy eclécticas" y, según ha explicado, se dieron cuenta de que todos tenían tendencia a hablar de temas oscuros, como lo son a su juicio la religión, la muerte y la culpa.

Ha remarcado que las épocas históricas que aparecen en el espectáculo no son explícitas, sino que son "principios y nociones de inspiración", y que es una obra amoral, con la que no pretenden posicionarse de ninguna forma ni decirle al público cómo debe comportarse.

A PARTIR DE 8 AÑOS

Está recomendada a partir de 8 años, pero han asegurado que, aunque no sea un espectáculo dirigido a niños, no aparece nada que ningún niño de cualquier edad no pueda ver.

El Ateneu 9 Barris ha remarcado a su vez que, aunque tengan que abrir con el aforo reducido al 50%, mantienen sus precios populares de 12 euros por la entrada general, y abren la posibilidad de hacer donaciones por el descenso de ingresos, algo que según han explicado ya está funcionando muy bien.