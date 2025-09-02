El Circuit de Barcelona-Catalunya, nuevo socio institucional de la Cámara de Barcelona

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat - MIQUEL ROVIRA PAXAU - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha incorporado al Circuit de Barcelona-Catalunya como nuevo socio institucional con el objetivo de "impulsar proyectos juntos que tengan impacto social y económico" para el territorio, según ha informado en un comunicado.

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, han firmado este martes la alianza entre ambas organizaciones.

Desde este mismo año, Fira de Barcelona, a través de su sociedad Fira Circuit, gestiona el recinto con el objetivo de optimizar la explotación de las instalaciones para que se abra a nuevos modelos de negocio relacionados con las ferias y los congresos, el ocio, los eventos musicales y culturales, y la industria de la movilidad sostenible.

Asimismo, la creación de la figura del socio institucional forma parte de la línea estratégica de la Cámara de Barcelona con el objetivo de acercar la corporación a las empresas y hacerlas partícipes de las diferentes iniciativas que lidera.

Fruto de la incorporación del Circuit como socio institucional, se harán acciones conjuntas como la exposición y el ciclo de jornadas que arrancan este 2 de septiembre en el espacio expositor Today Tomorrow de las oficinas la Cámara en Barcelona con motivo de a la competición de MotoGP.