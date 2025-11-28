El Circuito de Barcelona-Catalunya planta 200 árboles para paliar el efecto de isla de calor

Plantación de árboles para paliar el efecto de isla de calor en el Circuito de Barcelona-Catalunya - GENERALITAT

El Circuito de Barcelona-Catalunya, propiedad de la Generalitat, el RACC y el Ayuntamiento de Montmeló (Barcelona), ha presentado los trabajos de reforestación en la instalación y en el parque de Can Cabanyes de Montmeló que han permitido plantar 200 árboles para paliar el efecto de isla de calor y fomentar la biodiversidad.

Las especies plantadas han sido pinos piñoneros, almeces, encinas y robles, todas ellas autóctonas, con un bajo consumo hídrico y adaptadas a las condiciones de los bosques mediterráneos, informa el Departamento de Empresa y Trabajo en un comunicado.

El secretario general de Empresa y Trabajo y consejero y delegado de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, ha asegurado que esta plantación fomenta la biodiversidad del Circuit, al tiempo que "contribuye a la mejora de los espacios verdes, que actúan como auténticos refugios climáticos y acogen a decenas de miles de personas durante los Grandes Premios de F1 y MotoGP".

Por su parte, el director general de Circuits de Catalunya, Josep Lluís Santamaria, ha dicho que más allá de la actividad en la pista, el Circuit "es una instalación de referencia en aspectos medioambientales".

"Este 2025 hemos renovado las principales certificaciones en sostenibilidad, como la FIA 3-Star Environmental Accreditation, y el Sustainable Circuit Index nos ha distinguido como el circuito más sostenible del mundo gracias a energías renovables, entre otros", ha añadido.