Circula un tren por hora y sentido en la R7 entre Cerdanyola y Montcada (Barcelona) por incidencia

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia operativa obliga a la línea R7 de Rodalies a circular un tren por hora y sentido entre Cerdanyola Universitat y Montcada Bifurcació (Barcelona) desde este lunes a las 8.43 horas, ha informado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La R8 de Rodalies está cortada entre las estaciones de Mollet-Sant Fost y Granollers (Barcelona) y la R2 Nord sufre retrasos de 20 minutos en el mismo tramo por una incidencia en la infraestructura.

Además, en la R11 los retrasos son de 25 minutos debido a la misma incidencia.