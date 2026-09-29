Circulan con limitación de velocidad los trenes catalanes de la R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 y R8 por las lluvias

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes que circulan por las líneas de Rodalies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 y R8 circulan con limitaciones temporales de velocidad para garantizar la seguridad de las circulaciones debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este martes.

Se recomienda consultar el estado del servicio antes de iniciar el desplazamiento, ha informado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Protección Civil de la Generalitat envió a las 22.10 horas de este lunes una ES-Alert a 14 comarcas catalanas para advertir de las previsión de lluvias localmente intensas entre las 8 y las 14 horas de este martes.