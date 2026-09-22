Circulan por vía única los trenes Regionales sur de Rodalies de Tarragona por una incidencia

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Rodalies Regionales sur circulan por vía única entre Altafulla-Tamarit y Torredembarra (Tarragona) por una incidencia en la infraestructura desde este martes a las 11.46 horas.

En concreto, las líneas afectadas son la R13, R14, R15, R16 y R17, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido al acercarse al punto afectado.