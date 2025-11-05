El Cirque du Soleil llevará 'Kurios-Gabinete de Curiosidades' a Barcelona en septiembre de 2026

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cirque du Soleil llevará su espectáculo 'Kurios-Gabinete de Curiosidades' al Distrito Cultural de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a partir del 3 de septiembre de 2026.

Barcelona se suma así a la gira española de 'Kurios', que pasará también por Sevilla, Bilbao, Málaga y Alicante, informa el circo en un comunicado este miércoles.

'Kurios' invita al público a sumergirse en un universo "donde la imaginación y la curiosidad desafían los límites de lo posible".