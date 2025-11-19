Cirsa recicla los naipes de PVC utilizados en sus casinos de España y Marruecos

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha puesto en marcha una iniciativa de reciclaje circular que da una segunda vida a los naipes de PVC utilizados en sus casinos de España y Marruecos.

Este proyecto, desarrollado en colaboración con Fournier, Spica y Aplicard, "refuerza el compromiso del Grupo con la sostenibilidad y la integración de criterios ESG en toda su cadena de valor", informa la compañía dedicada al juego y entretenimiento en un comunicado este miércoles.

El proceso comienza con los naipes de PVC fabricados por Fournier, proveedor que suministra exclusivamente a los casinos de Cirsa en España y Marruecos y, una vez finalizada su vida útil, la empresa gestiona su destrucción certificada, garantizando la trazabilidad y seguridad del material.

Los restos se entregan posteriormente a Spica, empresa especializada en la producción y reciclaje de PVC, que los incorpora en su propio proceso industrial para crear nuevas láminas recicladas.

Finalmente, Aplicard utiliza ese PVC laminado para fabricar las tarjetas del Club Winner, cerrando así un ciclo de reciclaje 100% circular dentro del propio ecosistema de negocio del Grupo; el grupo prevé reciclar más de una tonelada de naipes en tres años.