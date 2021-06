Ciuró afirma que el Rey "no es un activo" para Catalunya

Pide a los partidos catalanes presionar con la vivienda en las instituciones: "Primero va Catalunya"

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha afirmado este miércoles que "el Rey no es un activo" que redunde en beneficio de Catalunya, coincidiendo con la cena de inauguración de la XXXVI Reunió del Cercle d'Economia a la que asistirán el monarca y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, pero no el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho que el Govern irá a todos los encuentros que tengan interés social, económico o de proyección, después de que este martes trascendiera que Aragonès sí coincidirá con el Rey en un encuentro con empresarios previo a la cena de inauguración de la reunión del Cercle d'Economia.

"El rey tiene un problema en Catalunya. Va a un territorio del que dice que es jefe del Estado, y como mínimo la mitad de la ciudadanía de este territorio se siente desvinculada. La Casa Real tiene un problema de simpatías, por decirlo suave, en nuestro país", ha añadido.

INDULTOS

Ciuró ha urgido al Ministerio de Justicia a llevar ante el Consejo de Ministros los expedientes de los indultos del 1-O, que "deben acordarse y deben otorgarse", y ha pedido desvincular esta medida de la progresión al tercer grado de los presos.

Se ha preguntado si los indultos reversibles plantean dejar a criterio del Gobierno la situación de los condenados --un criterio que ha puesto en duda--, lo que considera que coarta la libertad de los afectados en su decisión de participar en manifestaciones y expresar sus ideas.

Según ella, el Gobierno se plantea los indultos gracias a "la estrategia del exilio", y ha defendido negociar con el Estado al menos durante dos años, como Junts y ERC pactaron en su acuerdo de Govern de coalición.

DESAHUCIOS Y JUSTICIA

Ciuró ha explicado que el Govern ya ha empezado a debatir sobre el nuevo protocolo de desahucios, que tratarán en una mesa sectorial sobre vivienda, con el objetivo de detectar indicios de vulnerabilidad antes del lanzamiento.

Además, ha reclamado "alternativas habitacionales" para las personas que se quedan en la calle tras un desahucio y ha lamentado que el Plan estatal de vivienda no da los suficientes recursos a la Generalitat para proporcionar una vivienda a los afectados.

"Rescatamos a los bancos y no los hicimos corresponsables de poder accionar políticas en beneficio de la ciudadanía en un tema tan delicado como la vivienda", ha lamentado.

Y ha reclamado que todos los partidos catalanes exijan en este ámbito el cumplimiento de compromisos a las otras administraciones: "Por mucho que sea de nuestro partido quien gobierne España, porque primero va Catalunya".

Ante la "endémica infrafinanciación" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que sufre la administración de Justicia, ha asegurado que su Conselleria planteará varias acciones para descongestionar los tribunales.

Entre ellas, ha destacado fomentar la vocación de ser juez o fiscal entre los catalanes, para que no haya rotación y las sustituciones no ralenticen, además de la mediación y el llamado 'cuarto turno' --que permite ejercer de juez a juristas de solvencia que no forman parte de la carrera judicial--: "Si no las abordamos nunca, no llegaran nunca".