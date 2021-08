Ciuró responde preguntas parlamentarias de Vox con versos catalanistas

BARCELONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, añade en sus respuestas a preguntas parlamentarias de Vox versos de contenido catalanista, como los del cantautor Ovidi Montllor 'Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrade que es parle, s'escriga o es pense' ('Hay gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán. Es la misma gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense').

"Acostumbramos a responder a las preguntas de Vox y Cs con una cita que reivindica nuestra lengua, el catalán, porque creemos que las lenguas nunca deben ser motivo de confrontación y conviene poner todos los elementos necesarios para preservar su pervivencia", ha explicado Ciuró en declaraciones a Europa Press.

La consellera ha lamentado que el uso social del catalán se reduzca y ha explicado que hace estas respuestas con "voluntad de hacer pedagogía a quienes usan la lengua como elemento divisorio".

En sus respuestas publicadas en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc), Ciuró también ha añadido versos del dramaturgo Àngel Guimerà 'La llengua i la història són els botins més preuats a l'hora de sotmetre un poble' ('La lengua y la historia son los botines más preciados a la hora de someter a un pueblo').

Otras las termina citando a la lingüista Carme Junyent --'El català està en perill d'extinció. Si nosaltres no fem que la llengua es parli, no ho farà ningú' ('El catalán está en peligro de extinción. Si nosotros no hacemos que la lengua se hable, no lo hará nadie')--.

La consellera también incluye al escritor Manuel de Pedrolo --'L'idioma és la columna vertebral d'una cultura, l'únic element que assegura la seva preservació' ('El idioma es la columna vertebral de una cultural, el único elemento que asegura su preservación')--.