Clavijo pide un debate multilateral de financiación: "No compartimos las negociaciones bilaterales"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d) y el president de la Generalitat, Salvador Illa (i), durante una reunión en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado que haya un debate multilateral sobre el nuevo modelo de financiación autonómica: "Nosotros no compartimos las negociaciones bilaterales, los recursos son de todos los españoles. Y si hay un Estado, se tiene que hablar en una mesa sin que haya conversaciones aparte".

Así se ha pronunciado en declaraciones este miércoles en Barcelona tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al ser preguntado por cómo valora estas negociaciones bilaterales entre el Gobierno y ERC y sobre el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de presentar entre enero y febrero un nuevo sistema de financiación.

Clavijo ha sostenido que se deben establecer unos criterios y también ha reclamado que se tengan en cuenta "unas especificidades, que vienen derivadas bien de la Constitución, bien en este caso de Canarias de la conquista de los Reyes Católicos".

NEGOCIACIÓN "COMPLICADA Y DURA"

Ha subrayado que las negociaciones bilaterales "generan desconfianza y generan incertidumbre", tras lo que ha añadido que ese no es el calvo de cultivo idóneo para una negociación, que vaticina que será complicada y dura, textualmente.

"Porque ni tenemos 100.000 millones de euros más en el presupuesto que se puedan distribuir, y porque, evidentemente, todos vamos a mirar porque nuestro territorio quede lo mejor lo mejor reflejado", ha detallado el presidente canario.

Clavijo ha indicado que no ha abordado esta cuestión en la reunión con Illa, puesto que ya hablaron del tema en un encuentro previo hace meses cuando el presidente catalán visitó Canarias.

Ha descartado valorar el anuncio de Montero: "Cuando se presente la propuesta, la analizaremos", y ha asegurado que el principal riesgo que Canarias tiene es que se quieran introducir los recursos del régimen económico y fiscal, que lo que hace es tratar de compensar la lejanía y la insularidad que son desventajas competitivas frente a un territorio continental, ha puntualizado.

INMIGRACIÓN

Ha detallado que también ha abordado con Illa temas relacionados con la inmigración, y ha destacado que Catalunya ha tenido una "solidaridad voluntaria" a la hora de acoger menores no acompañados.

Ha afirmado que Illa se ha comprometido a asumir el lote que le corresponda de menores no acompañados pero que no está "dispuesto a asumir la cuota que otros no quieren", en alusión a otras comunidades autónomas, y se ha interesado por saber cómo se están generando las derivaciones de estos menores.

También ha explicado que en Canarias el 2024 tuvo una cifra récord de llegadas, hasta 47.000 según sus datos, pero que ahora "se ha producido una bajada notable" y en lo que va de año se han registrado 15.000 llegadas, lo que asegura que ha aliviado un poco a los servicios canarios.

Además de estos temas, Clavijo ha concretado que han hablado sobre la situación del marco financiero plurianual de la Unión Europea, sobre vivienda, sobre la situación política del país y sobre proyectos de desarrollo económico en municipios de menos de 10.000 habitantes.