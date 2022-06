El Clínic abre una exposición de Gilead sobre el cáncer de mama combinando arte y tecnología

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínic de Barcelona ha presentado este jueves una exposición promovida por Gilead para concienciar sobre el cáncer de mama triple negativo metastásico, y que combina el arte con la visualización de datos, la inteligencia artificial (IA) y la robótica.

'Cuadros con Esperanza' refleja a través de la IA cómo impacta en los pacientes este subtipo agresivo de cáncer de mama (el CMTNm) y hasta qué punto es importante la investigación y la innovación, informan los organizadores en un comunicado.

Con ayuda de las nuevas tecnologías, nueve obras reflejan las tres etapas emocionales (diagnóstico, aceptación, futuro) de tres pacientes, con lo que se pone el acento en el impacto emocional que supone para ellas saber que podrían tener opciones y cómo éstas podrían ayudarles a cambiar la perspectiva sobre la enfermedad.

Han participado en la presentación el director del Clínic, Josep Maria Campistol; el senior BUD Oncología en Gilead, David Marín; la oncóloga María Vidal y la presidenta de Asociación Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, que han coincidido en destacar la investigación y la innovación para unas pacientes con un pronóstico muy complicado.

El CMTNm es una enfermedad poco conocida y el subtipo más agresivo y difícil de tratar los carcinomas de mama: no tiene cura, las alternativas terapéuticas disponibles son limitadas, afecta cada año a unas 5.000 mujeres en España y sólo el 12% de sobreviven a los 5 años.

PRÓXIMA SUBASTA DE ARTISTAS

La exposición promovida por Gilead (con el aval de Solti y la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, además del apoyo de Seom) se podrá visitar en el Pasillo Hospital de Día de Oncología hasta finales de verano (ya ha pasado por otras ciudades, como Valencia y Madrid).

En una segunda fase de esta iniciativa y frente a los cuadros realizados con IA, artistas españoles crearán obras inspirándose en los testimonios de las tres pacientes y después se subastarán para financiar un proyecto de investigación sobre CMTNm.

MÉDICOS Y PACIENTES

David Marín (Gilead) ha afirmado que el CMTNm es el subtipo con peor pronóstico de todos los cánceres de mama, "donde no existe lazo rosa" y que Gilead trabaja para desarrollar innovaciones.

La oncóloga María Vidal (Clínic) ha dicho que el triple negativo se define "por aquello que no tiene: no tiene receptor de estrógeno, ni progesterona ni HER2; y no responde a tratamientos poco tóxicos".

La paciente Pilar Fernández ha considerado que el triple negativo metastásico es "el gran olvidado dentro del discurso social del cáncer de mama", que hay que dar a conocer esta fase avanzada de la enfermedad y que las pacientes dependen de que la investigación avance.