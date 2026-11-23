Archivo - Fachada del Hospital Clínic, a 26 de enero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínic de Barcelona ha atendido 681 casos de agresiones sexuales en el Área de Urgencias entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año pasado y un 22,5% más que hace cinco años, y de media el centro ha atendido 2,2 casos al día.

Según el informe elaborado por la Comisión de Violencia Machista y Salud, presentado este lunes, el 61,6% de las personas atendidas acudieron al hospital durante las primeras 24 horas y el 81% antes de las 72 horas, un atención precoz que permite activar los protocolos sanitarios y médico-legales, valorar posibles lesiones, prevenir ITS y ofrecer apoyo emocional y social.

El director general del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha destacado que el aumento de los casos atendidos recuerda "la dimensión de una realidad que requiere una respuesta sostenida del sistema sanitario", y ha subrayado el compromiso del centro de ofrecer una atención especializada, accesible y de calidad.

De las 681 personas atenidas hasta el 31 de octubre, 564 son mujeres (82,8%) y 117 son hombres (17,2%), y el 99% de las agresiones han sido cometidas por hombres.

MUJERES JÓVENES

El informe subraya que las mujeres jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más numerosos ya que el 41,5% de las agresiones se han producido en menores de 25 años y se han atendido a 45 personas de entre 16 y 17 años, de las que 40 son chicas: la mujer más joven atendida tenía 16 años y la de mayor edad, 86.

El Clínic señala el aumento de las agresiones cometidas por hombres conocidos a través de las redes sociales: en un año, los casos en mujeres han pasado de 21 a 41, prácticamente el doble, y de estas 41, 34 sufrieron una agresión con penetración.

El 52% de las agresiones se han atendido en el fin de semana y el mes de julio ha sido el que ha registrado más casos, con 86 atenciones.

UN 17% YA HABÍA SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL

El informe del Clínic cifra que el 17,5% de las mujeres atendidas (99 casos) ya habían sufrido violencia sexual anteriormente, y en el 50% de los casos la agresión se produjo en un domicilio, que sigue siendo el lugar más frecuente.

En el 7% de las agresiones a mujeres (40 casos) participó más de un agresor, y en el 57,8% de los casos atendidos a mujeres (326 casos) sufrieron una agresión con penetración vaginal, anal y/o oral.

La ginecóloga y presidenta de la Comisión de Violencia Machista y Salud, Maria Àngels Martínez, ha subrayado que la atención inmediata es "fundamental" porque permite actual sobre las posibles consecuencias físicas y psicológicas, y ha considerado necesario garantizar un seguimiento especializado que acompañe a cada persona.

La coordinadora de Trabajo Social y presidenta de la Comisión, Ester Valls, ha subrayado que una agresión sexual tiene consecuencias que van más allá del ámbito estrictamente sanitario, y ha dicho que es "imprescindible" ofrecer un acompañamiento integral.