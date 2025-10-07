El Clínic de Barcelona realiza 100 glotoplastias en 5 años para feminizar la voz a mujeres trans

El equipo del Clínic a cargo de las glotoplastias junto a Sílvia Pérez-Pallarès. - EUROPA PRESS

Es el único centro público de Catalunya donde se realiza la operación

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínic de Barcelona ha alcanzado las 100 operaciones de glotoplastia para feminizar la voz a mujeres trans desde que la intervención se incorporó al circuito asistencial del centro hace 5 años, siendo el único hospital público catalán que lo realiza.

Así lo ha explicado la jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Clínic, Isabel Vilaseca, en una rueda de prensa de este martes junto a la directora médica del Clínic, Raquel Sánchez-Valle, la logopeda del Servicio de Otorrinolaringología del Clínic Mónica Egea y una paciente de glotoplastia que también realizó trabajo de logopedia, Sílvia Pérez-Pallarès.

Vilaseca ha explicado que la necesidad de realizar glotoplastias se puso "en evidencia" desde 2015-2016, ante la realidad de que muchas mujeres trans tenían problemas con su voz y era una de las consultas más frecuentes que recibían, por lo que se empezó un estudio piloto.

En octubre de 2017 la glotoplastia entró en la cartera de servicios del Catsalut, desplegándose por completo en 2019 con un máximo de 20 operaciones al año; en 2022, el Clínic inició su programa de feminización para mujeres trans adolescentes sin cirugía y sin límite de pacientes.

EN ESPERA DESDE 2019

Vilaseca ha dicho también que "hay mucha gente acumulada" en espera para estas intervenciones: la lista de espera empieza durante la primera visita a la Unidad de Trànsit del CatSalut, y actualmente se está operando a gente que entró al circuito en 2019.

"Es un programa muy corto en número de recursos teniendo en cuenta cómo está evolucionando el tema. Deberá ponerse al nivel de las necesidades reales, hay una realidad histórica no cubierta", ha señalado.

Además, ha apuntado que las glotoplastias no se realizan en todas las comunidades autónomas, aunque poco a poco se va incorporando a la mayoría, y que eso puede llegar a comportar que algunas pacientes cambien su lugar de vivienda.

IDENTIDAD VOCAL

La identidad vocal se establece a partir de una frecuencia fundamental (F0), que se calcula según el número de veces que vibra la mucosa cuando se habla: en hombres cis, la frecuencia es de 90-150 Hz, mientras en mujeres cis es de 190-250 Hz, y el espacio entre 150-190 Hz se considera de "ambigüedad de sexo".

Además, la voz también se modula según las cavidades y resonancias, el trato vocal, que en general las mujeres cis suelen tener más pequeño.

MAYORITARIAMENTE MUJERES

Vilaseca ha añadido que, al entrar en tratamiento hormonal, a los hombres trans se les da testosterona, que sí afecta la laringe y la voz, mientras a las mujeres trans se les proporcionan estrógenos, algo que no afecta, por lo que son ellas quienes acostumbran a necesitar este servicio.

Aún así, el Clínic tiene en marcha un estudio piloto de masculinización de voz pensado para hombres trans.

LA OPERACIÓN

La cirugía de la glotoplastia permite hacer la laringe más pequeña y dar tensión a las cuerdas vocales, lo que consigue subir la frecuencia fundamental de la coz y dotarla de características asociadas al género femenino.

Se trata de una técnica que se realiza por vía oral y dura una hora y media, aproximadamente, es "mínimamente invasiva" y suele conseguir una frecuencia fundamental de 180 Hz.

Después de la operación se requiere un reposo de voz absoluto de 10 días, junto a una rehabilitación logopédica posterior, y tiene ciertas contraindicaciones, como por ejemplo el tabaco, que agrava la voz.

LOGOPEDIA

El Clínic ofrece en paralelo un trabajo logopédico que puede ser pre o postoperatorio, o para personas que deciden no optar por la cirugía.

Egea ha apuntado que los objetivos principales de la logopedia son incrementar la frecuencia de la voz y buscar una voz que no sea fingida o impostada, y ha insistido que "no hay dos voces iguales y no hay una voz modelo".

Para ello, se trabaja en la melodía, el ritmo, y la intensidad de la voz, así como en los resonadores --de cabeza o de pecho--, y se practica la voz cantada para mejorar los músculos.

Además, se realiza un acompañamiento emocional durante todo el proceso y se trata de ajustar las expectativas a las posibilidades de la persona, ha explicado Egea.

EL CASO DE SÍLVIA

Sílvia Pérez-Pallarès, que entró al circuito de Trànsit de Catsalut en 2018 y se realizó la glotoplastia en 2024, ha explicado que el equipo del Clínic ha conseguido que tenga la voz "que tenía que haber tenido desde el principio".

Ha afirmado que ya había realizado ejercicios logopédicos, y que llegó a dominar los resonadores, pero sentía que su voz era impostada: "Esta es mi voz, la voz de Sílvia. La de antes, no".

"A mí no me interesaba tener una buena voz o una mala voz, o un buen cuerpo o un mal cuerpo, a mi me interesaba que fuese de mujer", ha subrayado.

Ha insistido la importancia de la orientación desde la adolescencia a personas que ya tienen clara su identidad, para no tener que revertir luego la acción de la testosterona, y ha asegurado que operaciones como las de voz --pero también la de pechos-- no son estéticas, sino "de género".