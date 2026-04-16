El Clínic-Idibaps publica una revisión sobre las bases biológicas del cáncer de hígado

Archivo - El equipo del Clínic-Idibaps a cargo del estudio - CLÍNIC-IDIBAPS - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El instituto de investigación del Hospital Clínic de Barcelona, Clínic-Idibaps, ha publicado en la revista 'Cell' una revisión sobre las bases biológicas del cáncer de hígado, en el marco del especial de la revista por los 25 años de los 'Hallmarks of cancer'.

Los llamados 'Hallmarks of Cancer' constituyen el modelo que describen los procesos clave que permiten que las células se vuelvan cancerosas, informa el Clínic-Idibaps en un comunicado este jueves.

El artículo analiza las características biológicas "más relevantes" del cáncer de hígado y explica cómo han guiado la investigación traslacional y el diseño de nuevas estrategias terapéuticas.

Explica que el desarrollo del cáncer de hígado no depende de un solo mecanismo, sino de "un conjunto de procesos biológicos" que las células tumorales activan para crecer, sobrevivir y expandirse.

Estas características incluyen alteraciones en la proliferación, en la forma en que obtienen nutrientes, en su interacción con el sistema inmunitario o en su capacidad de adaptarse a entornos inflamados o fibróticos.

La revisión describe además que el progreso científico basado en estos mecanismos biológicos ha comportado "avances importantes", como nuevos tratamientos para el carcinoma hepatocelular y en la medicina de precisión para el colangiocarcinoma.