Club Editor publica en catalán una selección de cartas del joven Gustave Flaubert

Cubierta de 'Cartes d'infantesa i joventut' de Gustave Flaubert - CLUB EDITOR

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Club Editor publica este miércoles el volumen 'Cartes d'infantesa i adolescència (1829-1855)' de Gustave Flaubert, una correspondencia que permite "reconstruir la génesis" de un proyecto literario que contribuirá a reinventar la novela y la misión del novelista y que ahora se edita en catalán.

En esta selección de las cartas, a cargo de Gonzalo Torné, con Ernest Chavalier, Alfred Le Poittevin, Louis Bouhillet y Louise Colet teorizan su concepción de la impersonalidad y exponen los grandes principios que guiaron su escritura, informa Club Editor en un comunicado.

Las cartas de Flaubert que reúne el volumen son anteriores a la publicación de su obra y recorre su arco de vida y aspira a "ofrecer una mirada extensa y profunda", con el objetivo de que el lector tenga una experiencia próxima a la de la correspondencia completa.

Torné ha asegurado que la publicación de este primer volumen epistolario es importante para asistir a la formación de Flaubert como escritor, ver desarrollar su obra en directo, narrar su relación amorosa con la poeta Louise Colet, incluir su libro de viajes a Oriente y contener un curso de escritura.

En un segundo volumen, que se publicará en 2028, se reseguirá la carrera posterior a la publicación de 'Madame Bovary', sus nuevas amistades literarias, la familia y la reacción a las circunstancias políticas de la Comuna y la guerra.