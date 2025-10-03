El clúster catalán de moda pide al Gobierno que el reglamento de residuos textiles "sea realista"

Archivo - Empleadas de una empresa de moda - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Català de la Moda (Modacc) ha celebrado este viernes que el Gobierno apueste por una regulación específica de los residuos textiles, pero ha pedido que esta "sea realista para garantizar la competitividad del sector".

En un comunicado, el clúster cree que texto actual "fija objetivos de recogida y reutilización demasiado ambiciosos" que no tienen precedente en Europa y podrían generar frustración y dificultades para las empresas.

También reclama que el texto "se armonice con la normativa europea y no quiera ir más allá como pretende ahora, evitando así desigualdades competitivas entre productores españoles y de otros países".

Según la entidad, "solo en un marco legislativo viable, competitivo y armonizado con Europa será posible impulsar una transformación real y consolidar a la industria textil y de la moda".

Además, aboga por eliminar la obligación de que los comercios de más de 400 metros cuadrados tengan que vender productos reutilizados, ya que considera que "limita la libertad empresarial".