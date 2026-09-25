Ada Colau se abre a regresar a la primera línea política si la izquierda arma un frente amplio electoral para 2027

BARCELONA/MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha abierto a volver a la política formando parte de un frente amplio progresista para "evitar que gobierne el fascismo en España", y ha reconocido que se le ha propuesto dar el paso.

"Necesitamos un frente realmente amplio, donde seamos más que ahora, que mejore formas de funcionar y que sea valiente e ilusionante", ha señalado en un mensaje compartido a los medios de comunicación este viernes, ha avanzado 'Público'

En concreto, ha afirmado que si las conversaciones entre partidos logran ser generosas y avanzar hacia un frente amplio real, se sentirá "responsable de ayudar en lo que pueda", si bien ha aclarado que en estos momentos no es candidata a nada.

En una entrevista a 'RNE', ha insistido en que a día de hoy no se está postulando para liderar en las elecciones generales la alianza de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo, aunque sí se muestra favorable a ayudar a una candidatura de unidad.

"No soy candidata a nada, no me estoy presentado a nada (...) Yo no tengo ninguna intención de liderar nada ni de ser candidata a nada. ", ha enfatizado al ser cuestionada sobre si su mayor presencia pública podría a obedecer a la posibilidad de que fuera cabeza de cartel en 2027.

LA IZQUIERDA SE TIENE QUE ORGANIZAR

De todas formas, la exregidora de la ciudad condal ha comentado que "evidentemente" piensa que la izquierda "se tiene que organizar" en las próximas elecciones para "frenar el avance de la extrema derecha". Un objetivo para el que, según ha relatado Colau, está dispuesta a ayudar pero "sin ninguna intención de liderar nada ni de ser candidata a nada".

Colau emergió en las quinielas electorales para el espacio Sumar después de afirmar en otra entrevista que podría regresar a la política activa. Desde ese momento, ha aumentado su presencia pública y también acudió recientemente a una protesta contra un desahucio en Barcelona.

Todo ello en un contexto en el que IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid no han desvelado aún quién será su candidato a los comicios de 2027 y sin que haya un perfil que se haya postulado públicamente, pese a que estas cuatro formaciones manifestaron en el mes de febrero su intención de concurrir juntos.

SE LE PLANTÓ LA POSIBILIDAD DE SER CANDIDATA HACE MESES

En el seno de la coalición que agrupa al socio minoritario se reconoce de forma unánime que Colau es un referente y un activo político que contribuye a llevar sus mensajes a la opinión pública.

Fuentes de este espacio han recalcado que se le planteó hace unos meses la posibilidad de ser candidata a las generales y que ésta lo descartó, si bien otras voces rebajan ese contacto a un sondeo por parte de los Comuns para ver si quería recalar en la política estatal.

No obstante, hay un sector dentro del socio minoritario que sí la ve abiertamente como una posible candidata y que la ven dando el salto a la política estatal, recalcando que es una figura potente con un amplio conocimiento público.

Sin embargo, otros dirigentes perciben que Colau simplemente quiere colaborar en la precampaña electoral y no ven voluntad real de que busque asumir el liderazgo político del espacio. "Ya se descartó", comenta un dirigente.

CHOQUE CON PUENTE

Durante esta entrevista, Colau también ha aludido a su choque con el ministro de Transportes Óscar Puente tras decir que Sumar no podía ser cómplice en el Gobierno de la cobardía del PSOE.

La exregidora, quien ha matizado que no propuso romper el Gobierno sino forzar el PSOE a adoptar medidas en vivienda tras el desahucio de Maricarmen, y que supone un "flaco favor las izquierdas" si se optar por "mentir" y no admitir que el Gobierno no hizo el máximo esfuerzo por frenar este desahucio.

Tras sostener que el Ministerio de Vivienda es del PSOE ha actuado de forma insuficiente en este lanzamiento, Colau ha opinado que se tiene que ir "más allá" de la expropiación de la vivienda de Maricarmen y hacer como el partido alemán 'Die Linke', que en Berlín ha prometido expropiar miles de vivienda en manos de fondos de inversión.