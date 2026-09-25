El nombre 'Frente Amplio' gana fuerza como nueva marca electoral de los partidos de Sumar para las generales

Archivo - (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Sanidad, Mónica García, el coordinador federal de IU Antonio Maíllo, durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns tienen la denominación 'Frente Amplio' como una de las opciones de marca electoral para los comicios de 2027, según han remarcado fuentes del socio minoritario del Ejecutivo a Europa Press.

De momento, las formaciones han asegurado que aún no hay una decisión definitiva sobre el nombre de la futura coalición y que se hará oficial en su debido momento.

De todas formas, varias fuentes del espacio político, como ha adelantado el medio 'El Salto', admiten que la denominación 'Frente Amplio' gusta y que es una opción que tienen encima de la mesa, dado que permite reconocerles como un proyecto de izquierda entre el electorado progresista.

Los cuatro partidos han compartido varios actos conjuntos desde que revalidaron su alianza y recurrían al lema 'Un paso al frente' ante la ausencia de nombre definitivo de la papeleta electoral. Se da la circunstancia que 'Frente Amplio' evoca también a este eslogan que venían utilizando.

NOMBRE HABITUAL EN LA IZQUIERDA

El concepto frente amplio suele utilizarse de forma habitual en el discurso de estos cuatro partidos a la hora de hablar de la unidad de la izquierda o de la necesidad de trazar alianzas amplias. Además, evoca a las candidaturas unitarias que suelen armarse en varios países de Latinoamérica.

De hecho, esta es la marca que se utiliza por la izquierda en Uruguay, que tiene asentado el nombre de Frente Amplio desde hace tiempo, y también ha sido empleado en Chile durante la candidatura que encabezó el expresidente Gabriel Boric.

SE REGISTRARON EN MARZO TRES POSIBLES MARCAS

Ya en marzo de 2025 el responsable de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, procedió al registro de tres nuevas marcas políticas 'Nuevo Frente Amplio', 'Frente Popular' y 'Nuevo Frente Popular' en en contexto de la reedición de la alianza con Movimiento Sumar, IU y Comuns.

Una práctica habitual, relataron fuentes de este partido, de cara a proteger futuras marcas pero sin que ello supusiera que fuera el nombre definitivo.

La principal incógnita que resta por esclarecer es el candidato, pues las cuatro formaciones aún no han anunciado a su referente electoral tras la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a repetir en el cargo.

El titular de Cultura, Ernest Urtasu, ha afirmado en la Cadena Ser que él no va a entrar en el juego de descartes tras ser preguntado si aspiraba a ser candidato del socio minoritario, limitándose que iba a estar en la pelea por impulsar esta candidatura como el resto de dirigentes y ministros de Sumar.

Para ese rol se ha autodescartado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, mientras que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que quiere ayudar a la izquierda pero sin pretensión ahora de ser "candidata de nada".