Colau agradece a Puente la "dignidad de un gesto difícil" como dimitir y opta por avanzar en acuerdos

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha agradecido ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la "dignidad de este gesto difícil" tras haber anunciado su dimisión este martes en la Diputación Permanente y ha abogado por avanzar en acuerdos y medidas.

"Quiero agradecer a Óscar Puente la dignidad de este gesto difícil. Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Óscar Puente ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.