Colau asegura que las elecciones a la Generalitat no deberían tardar: "El Govern está dividido"

Sugiere a las administraciones disculparse con los niños por "olvidarles" durante la pandemia

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona se ha mostrado partidaria de convocar elecciones a la Generalitat: "El Govern de la Generalitat está dividido y las elecciones no deberían tardar", y ha añadido que a Catalunya le conviene el diálogo y el pacto entre fuerzas progresistas.

Lo ha dicho este martes en una entrevista de RNE recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "hay demasiados temas en los que la Generalitat no gobierna porque su único eje es el independentismo".

En este sentido, ha instado a ERC a decidir "qué modelo de país quiere y qué eje prioriza: el social o el independentistas", y ha advertido de que, tanto la vía unilateral como el proceso independentista, están agotados, según ella.

Ha añadido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no podrá liderar el diálogo ni la cohesión en Catalunya porque "ignora a todos los catalanes no independentistas", y ha subrayado que ha sido un gran error dividir a los catalanes entre independentistas y no independentistas.

VUELTA A LAS ESCUELAS

Preguntada por los recursos que destinará la Generalitat al curso escolar 2020-2021 en Catalunya, Colau ha dicho que "fue un error situar las escuelas como uno de los lugares más peligrosos" durante la pandemia.

Ha afirmado que las administraciones deberían disculparse con los niños y niñas por "olvidarles" y señalar a los centros educativos como posibles focos de contagio, mientras el comercio y las terrazas de bares y restaurantes reabrían.

En relación a las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19, Colau ha dicho que la pandemia obligará a repensar el modelo económico de todo el país para no depender tanto del turismo y apostar por la reindustrialización y una economía "más verde y diversificada".