Colau asegura que ERC no situó un referéndum en Catalunya como prioridad al negociar

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, ha asegurado que ni ERC ni ninguna otra formación independentista ha situado un referéndum de independencia en Catalunya como prioridad en las negociaciones para unir las izquierdas nacionales y soberanistas en una sola formación.

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press al preguntársele por si algun partido de izquierda nacionalista había puesto sobre la mesa la celebración de un referéndum, algo que ha negado y ha remarcado que todas las formaciones progresistas han defendido "siempre" el derecho a decidir.

Sobre si se planteara la posibilidad de un referéndum ha respondido: "Ya la discutiríamos".

RUFIÁN

En una entrevista posterior en TV3, Colau ha expresado que desde el Frente Amplio nunca se ha pedido al candidato de ERC a a las generales, Gabriel Rufián, abandonar la disciplina republicana: "Sería una falta de respeto".

"Lo que sí le hemos invitado era asumir el liderazgo a nivel estatal, porque, no porque lo diga yo, sino porque miles de personas lo estaban esperando. Pero podía hacerlo como Esquerra Republicana, sin dejar Esquerra Republicana", ha dicho.

Ha incidido en que se puede llegar a acuerdos y hacer coaliciones sin que se pierdan las siglas.