Colau asegura que la Flotilla está en "alerta máxima" por la presencia de numerosas embarcaciones

Archivo - La activista y ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha asegurado que los tripulantes de la Global Sumud Flotilla están en "alerta máxima" por la presencia de numerosas embarcaciones, probablemente de Israel.

"A través del radar de los barcos se ha detectado que están viniendo muchas barcas, probablemente del Ejército israelí, hacia donde estamos nosotros. Se espera que puedan llegar en 5 minutos", ha indicado en declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press.

Ha explicado que todos los tripulantes de la Flotilla han salido a la cubierta vistiendo chalecos salvavidas, como marca el protocolo, ya que "todo indica" que el abordaje es inminente.

Por su parte, la coordinadora de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, ha alertado de que "parece que barcos militares se están acercando" y que, dependiendo de su velocidad, llegarán en un momento u otro.

"Si somos interceptados será en un acto ilegal contra la Ley internacional que protege a los barcos que llevan ayuda humanitaria en situaciones de necesidad", ha reivindicado.