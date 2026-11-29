La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, ejerce su derecho a voto para las elecciones generales, en el colegio La Sedeta, a 29 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Frente Amplio a presidir el Gobierno, Ada Colau, ha asegurado este domingo que las mujeres "no van a estar calladitas" en estas elecciones generales ante el miedo y la polarización que cree que han intentado inocular algunos partidos.
En declaraciones tras votar en el Institut La Sedeta del distrito barcelonés de Gràcia, ha lamentado que algunos grupos han tratado de "movilizar el voto incitando al odio contra los diferentes", y por ello ha pedido ir a votar en masa, alegando que hay muchísimo en juego.
Al preguntársele sobre que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasara la jornada de reflexión en Ceuta, ha respondido que rechaza entrar en polémicas, y ha añadido que ella pasará este domingo en familia y "con mucha ilusión y mucha expectativa".