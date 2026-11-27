Policías que intervinieron. - PUERTO DE VIGO

VIGO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria de Vigo han salvado la vida a un estibador en parada cardíaca en Guixar gracias a su rápida intervención para llevar a cabo las labores de reanimación.

Según informa la Autoridad Portuaria, todo ocurrió en la madrugada del pasado jueves a bordo de un buque en el que estaba trabajando el hombre en la Terminal de Guixar.

Hasta allí se desplazaron los agentes de la Policía Portuaria al recibir el aviso. Una vez en el punto, se encontraron a los efectivos de la Guardia Civil realizando un masaje cardíaco, por lo que se inició la reanimación cardiopulmonar con apoyo de un desfibrilador.

Gracias a a aplicación de varias descargas eléctricas, lograron recuperar el pulso del trabajador y estabilizarlo antes de su traslado con vida en ambulancia a un centro hospitalario, aunque, una vez en la ambulancia, el personal el 061 necesitó realizar otra descarga. Actualmente, el paciente evoluciona favorablemente.

Por todo ello, el presidente portuario, Carlos Botana, y el director, Rubén Marín, quisieron felicitar personalmente esta mañana a los trabajadores implicados, entre los que se encontraban Lorena García, Aroa Silvoso, José Luis Rodríguez y Miguel Soto.

"Esta intervención demuestra hasta qué punto la inversión en formación continua y en equipamiento de emergencia salva vidas. Quiero trasladar mi más sincero orgullo y agradecimiento a los agentes de nuestra Policía Portuaria por su profesionalidad y rapidez; su actuación ejemplar en esos primeros minutos críticos marcó la diferencia y es el mejor reflejo de nuestro compromiso irrenunciable con un puerto seguro y saludable para todos los trabajadores", ha reivindicado Botana.