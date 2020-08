Colau considera que Juan Carlos I "no merece ostentar el cargo de Rey emérito"

Acusa a Sánchez de haber sido "desleal" con Podemos

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que el Rey emérito, Juan Carlos I, "no merece ostentar el cargo" tras el proceso de la Fiscalía suiza y las informaciones que apuntan a comisiones ilegales de países como Arabia Saudí.

"Me parece evidente que, con todos los hechos que conocemos, que no han sido negados ni desmentidos, no se merece ostentar el cargo de Rey emérito", ha sostenido la alcaldesa este miércoles en una entrevista de 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

"Nos merecemos que nos devuelva todo el dinero que ha conseguido de forma ilícita en un momento además de crisis como el que estamos viviendo", ha subrayado Colau.

"DESLEAL" CON PODEMOS

La primera edil ve "más que decepcionante, indignante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no valore la marcha de España del Rey emérito y que no explique si la acordó con la Casa Real porque es información de interés público, ha dicho.

En ese sentido, cree que Sánchez ha sido desleal con Podemos porque "lo mínimo es tener informado de asuntos tan relevantes como estos" a quien es su socio de Gobierno.

"Si estás en una coalición y pides que haya corresponsabilidad, obviamente le tienes que mantener informado de las cosas más relevantes porque después no puedes exigir corresponsabilidad", ha señalado Colau.

"MÁS EXPLICACIONES"

Asimismo, considera que la Casa Real tiene que dar más explicaciones, en concreto el Rey Felipe VI, porque cree que no está siendo ejemplar y que "una democracia saludable merece absoluta transparencia en lo que son finanzas y asuntos públicos", y ha asegurado que la Casa Real no cumple con ello.

Por otro lado, ha reclamado que se empiece a plantear un referéndum sobre monarquía o república porque considera que es un debate "muy transversal" y que va más allá de las fuerzas políticas, aunque ha insistido que lo urgente e indiscutible, según ella, es la transparencia en cuestiones de corrupción.

CUMPLIR CON LA JUSTICIA

Preguntada sobre si cree que el Rey emérito evitará la justicia al marcharse de España, Colau ha dicho: "El Rey Juan Carlos I está obligado a decir que no va a rehuir de la justicia, solo faltaría".

Ha opinado que la legislación debería ser revisada porque "mientras el Rey ejerce el cargo le da una inviolabilidad que le da cierta impunidad".

"No puede ser que a la ciudadanía se le permita todo y quien más responsabilidad y más recursos tiene esté al margen de la ley", ha concluido.