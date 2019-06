Colau defiende el acuerdo con el PSC con los votos "regalados" de Valls aunque no le gusten

Actualizado 13/06/2019 13:43:37 CET

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, ha defendido este jueves acordar un ejecutivo con el PSC con ella de alcaldesa, para lo que en la investidura necesitará tres votos del grupo liderado por Manuel Valls, que Colau ha dicho que son "regalados".

"Es una cuestión que no nos gusta, no nos lo hubiéramos imaginado nunca, y nos ha hecho dudar mucho y debatir internamente", pero finalmente BComú ha concluido que no deben renunciar a gobernar por unos votos que la formación no ha ido a buscar, ha asegurado en rueda de prensa junto a miembros de su equipo y candidatura.

Lo ha dicho poco después de anunciar que BComú abre una consulta hasta la tarde del viernes en la que pregunta a sus inscritos si prefiere este acuerdo de gobierno con el PSC con ella como alcaldesa, o con ERC y su candidato, Ernest Maragall, ante la que ella y la dirección ya se han posicionado y se han decantado por los socialistas para que ella siga siendo primera edil.

Preguntada por los medios, ha asegurado que la formación respetará el resultado de la consulta, que se ha abierto la mañana de este mismo jueves y en la que los cerca de 10.000 inscritos podrán participar hasta las 17.00 horas de este viernes, a 24 horas del pleno de investidura y constitución del nuevo consistorio.

Ha garantizado que los votos de Valls no modificarán ni un milímetro la posición de BComú en ningún ámbito, tampoco ante los dirigentes independentistas presos ni en políticas económicas con las que han discrepado con Cs en este mandato: "No contemplamos en absoluto depender de los votos de Cs ni Valls".

Ha insistido en que no han buscado ningún acuerdo con Valls y que sólo cuentan con sus votos para la investidura, y no para gobernar, después de que el exprimer ministro francés ofreciera los votos de los seis ediles del grupo, aunque tres de ellos son de Cs y el partido descartó apoyar a Colau --sin embargo, con los otros tres es suficiente para que sea investida--.

Preguntada por si volverían a colgar el lazo amarillo de la fachada del consistorio, ha replicado que ya en este mandato sometieron esta decisión a la Junta de Portavoces: "Haremos lo mismo. Si hay una mayoría, que se ejecute, como hemos hecho estos cuatro años".

POR LA ALCALDÍA

Colau ha dicho que se decantan por la opción del PSC porque es la que permite que ella sea alcaldesa: "La gran diferencia no es entre ERC o el PSC, sino la Alcaldía. La Alcaldía es clave" a nivel ejecutivo, porque es muy relevante para liderar las políticas y establecer las prioridades del ejecutivo municipal, ha resaltado.

"En estos cuatro años hemos constatado la importancia de la Alcaldía", ha insistido, y ha respondido a quienes la acusan de querer mantener la silla que los ediles de BComú han renunciado a dietas, se han limitado el sueldo, han aprobado códigos éticos y han demostrado que no están en política para ostentar privilegios, sino para promover un cambio, según ella.

ACUERDO DE GOBIERNO

Colau, que ha recalcado que sigue apostando por un tripartito, ha explicado que dejan los detalles del acuerdo de gobierno para después de la investidura; ha asegurado que no se ha abordado el cartapacio aunque sí algo del programa, y ha dicho sobre el debate de la situación política de Catalunya: "Cada formación tendrá su posición".

Ha afirmado que el diálogo de las dos últimas semanas con ERC y con el PSC ha sido positivo porque, aunque se ha constatado que no es posible articular ahora un tripartito, se ha abierto el debate en la ciudad y se han movido posiciones de ambas formaciones: "No habrá un tripartito este sábado, pero sí se debe poder hablar y que un día más lejano se puedan superar bloques".

Ha criticado que Maragall interrumpiera las negociaciones para que BComú dejara de conversar con el PSC y también la postura de los republicanos durante el mandato que termina --dificultaron proyectos como el tranvía y la funeraria pública, ha dicho--, y ha garantizado que, si es alcaldesa, se "esforzará muchísimo" para que la relación con ERC sea mejor que en estos cuatro años.