Colau pide que los fondos Next Generation "aterricen" en el barrio del Besòs

Yolanda Díaz comparte la petición para garantizar que la transformación llegue desde "abajo"

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles que los fondos Next Generation "aterricen" en el barrio del Besòs para invertir en el territorio y dotarle de oportunidades y potencialidad tras la crisis sanitaria.

Lo ha dicho en rueda de prensa en una visita al Besòs junto a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con quien también ha visitado el dentista municipal de Torre Baró, en el distrito de Nou Barris, que se abrió este abril.

Colau ve necesario invertir en el Besòs para dotarle de "oportunidades reales" y no hacerlo desde el asistencialismo, porque ha asegurado que este territorio tiene una potencialidad enorme y que está llamado a ser una nueva centralidad.

Ha lamentado que estos barrios hayan sido olvidados durante demasiado tiempo --en sus palabras-- y, en este sentido, cree que las administraciones públicas están en deuda con el Besòs, "que tanto ha aportado y que tan poco ha recibido".

Por otro lado, Colau ha destacado que el Plan de Barrios destina 300 millones de euros al Besòs y ha puesto en valor que "la inversión municipal se ha triplicado en estos barrios respecto a mandatos anteriores", aunque ha reconocido que no es suficiente.

Ha subrayado que ya tienen "a punto" los proyectos a los que quieren destinar los fondos, especialmente al ámbito mediambiental, a la formación profesional para generar empleo y a la rehabilitación energética de los edificios, entre otros.

YOLANDA DÍAZ

Díaz ha compartido la petición de Colau y cree que si los Next Generation no llegan a barrios como el del Besòs "habrán fracasado" porque considera que estos fondos europeos debe servir para cambiar la vida de la gente.

"Si los Next Generation no sirven para cambiar la vida de la gente es que no habrán servido para mucho. Servirían para reproducir lo que siempre pasa en nuestro país y yo creo que el Gobierno progresista de España lo que tiene que garantizar es que las transformaciones lleguen aquí, no de arriba. De abajo a arriba, así es como se cambia la vida de la gente", ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que los fondos no deben destinarse únicamente a las grandes empresas: "La igualdad empieza por abajo, no por arriba. Deben llegar a la transformación productiva, a la sostenibilidad, pero ese mundo no acaba en las grandes empresas. Eso no cambia el país".

Por otro lado, ha elogiado que el Gobierno de Colau "vuelque la mirada hacia barrios con altos índices de vulnerabilidad" y que gestione equilibrando desde los territorios que más lo necesitan y bajo el paradigma de la transformación social y la igualdad.