Colau recuerda al dibujante Miguel Gallardo como un "referente cultural imprescindible"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la viuda del dibujante Miguel Gallardo , Karin du Croo, y su expareja May Suárez, en el acto de entrega este jueves de la Medalla de Oro de la ciudad al Mérito Cultural al dibujante a título póstumo - EUROPA PRESS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recordado al dibujante Miguel Gallardo (Lleida, 1955 - Barcelona, 2022) como un "referente cultural imprescindible de nuestra ciudad que no olvidaremos", en el acto de entrega este jueves de la Medalla de Oro de la ciudad al Mérito Cultural --a título póstumo.

Visiblemente emocionada, Colau ha lamentado que el azar hiciera que Gallardo falleciera solo tres días antes de la fecha prevista en el pleno municipal para otorgarle esta distinción y le ha definido como un representante de la Barcelona 'canalla', 'underground' y libertaria: "Lo añoraremos".

La alcaldesa ha entregado la medalla a la viuda del dibujante, Karin du Croo, en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona conducido en clave humorística por la ilustradora Júlia Solans.

También han asistido su anterior pareja May Suárez, así como varios amigos y familiares del homenajeado, que junto con du Croo le han dedicado unas palabras, y también han estado presentes distintos concejales del consistorio.

Suárez ha hablado en nombre de la hija que tuvo con el dibujante, Maria Gallardo, que no ha podido asistir, y ha explicado que esta comparte muchas cosas con su padre, como que siempre va con una libreta en la mano: "Gracias Miguel. Gracias por hacer feliz a María. Y gracias por las risas y todos los momentos felices que compartimos", ha añadido.

Du Croo ha dicho que a Gallardo le hizo "muchísima ilusión" saber que recibiría esta medalla, llenándolo de fuerza en un momento delicado, y ha hecho el discurso que cree que habría hecho él, con cosas que le comentó cuando supo que le brindarían el reconocimiento: "Dedico esta medalla a mi padre por lo orgulloso que estaría de mi", ha dicho hablando por él.

MEDALLA DE ORO

El pleno municipal de este febrero aprobó por unanimidad conceder a Gallardo el reconocimiento por su "contribución a la memoria gráfica de un momento crucial en la historia de nuestra ciudad, y de todo el país".

También por ir más allá, y saber transmitir la más sencilla realidad --a menudo reflejo de las crudezas de la vida cotidiana-- a través de una gran sensibilidad plasmada en sus ilustraciones; y, sobre todo, por su generosidad y compromiso, siempre presentes en su obra, recoge el texto aprobado.

TRAYECTORIA

Gallardo es un ilustrador con una "legión de seguidores" que se empezó a consolidar con la creación de Makoki, un quinqui creado junto con Felipe Borrayo y Juan Mediavill, y se ha distinguido por su visibilización del autismo, por la que obtuvo el Premi Serra d'Or.

El dibujante no solo retrató el momento histórico que le tocó vivir, sino también sus propias experiencias vitales, como es el caso de 'María y yo', donde primero en forma de libro y posteriormente en una película, relató el autismo de su hija María.

A lo largo de su carrera, las ilustraciones de Gallardo aparecieron en publicaciones como La Vanguardia, Ara, Herald Tribune, The New York Times y The NewYorker.

Colau ha intervenido también al final del acto para poner en valor el talento, la actitud vital y la alegría de vivir del dibujante: "Viva Miguel Gallardo, viva el capitán, viva Barcelona", ha concluido.