Colau ve "lógica preelectoral" en que Collboni cuestione el modelo de 'supermanzana'

La alcaldesa defiende que la tasa de paro de Barcelona es tres puntos más baja que la de Madrid

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que los cuestionamientos públicos del primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, al proyecto de 'supermanzana' están "dentro de la lógica preelectoral", pero ha recordado que votó a favor de ésta y de todas las transformaciones que se están impulsando en la ciudad.

Lo ha dicho a la pregunta de un estudiante de Periodismo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) sobre si el PSC ha supuesto un "freno" al proyecto de las 'supermanzanas', en un acto en el campus de Comunicación organizado por el Diari de Barcelona este jueves.

Colau ha afirmado que le "sorprendería que el PSC quisiera alinearse con estos 'lobby' que se oponen con estas críticas de estas élites que no quieren que nada cambie en la ciudad", y ha hecho una referencia directa a Foment del Treball, crítica con la gestión de la alcaldesa.

"Hablar de frenar modelos que ya son una realidad no creo que sea interesante para la ciudadanía", y ha añadido que la transformación urbana se ha llevado a cabo desde el consenso, con el apoyo desde el Gobierno del PSC y también de ERC.

La alcaldesa ha descartado entrar en la confrontación con Madrid, pero ha enumerado las diferencias con el modelo de ciudad impulsado por los responsables políticos actuales, en alusión a su homólogo en Madrid, José Luís Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha lamentado que se "imponga" el discurso de esta última.

CONFRONTAR MODELOS

Colau ha criticado el modelo por fomentar la especulación inmobiliaria a la que Barcelona se enfrenta --en sus términos--: "Este modelo de debilitar lo público ella (Ayuso) lo asocia a la prosperidad económica y lo confronta con Barcelona y los datos dicen que esto es falso".

La primera edil de la capital catalana ha defendido los últimos datos del paro confirman "una vez más" que Barcelona lidera la caída del paro en todo el Estado, con un 7,5%, y 3,2 puntos por debajo de la tasa de Madrid (10,7%).

Sobre la percepción de inseguridad en Barcelona, ha dicho que hacen falta estrategias, ha reconocido que hay que trabajar en problemas como el tráfico de drogas, que afecta a todo el litoral mediterráneo y no solo a Barcelona, y ha avisado: "Señalar colectivos para asociarlos a una criminalidad es un error".

"VISTO COMO ME DA LA GANA"

A la pregunta de una estudiante sobre si ahora --en sus palabras-- su ropa más formal refleja moderación de ideas respecto a las camisetas reivindicativas de su primera etapa política, la primera edil ha respondido: "Me sabe mal que una mujer me pregunte sobre mi forma de vestir, y no lo responderé", al considerar que estaba fuera de tono aunque entendía la intención de la pregunta, ha dicho.

"Me visto como me da la gana", ha zanjado Colau a la estudiante, visiblemente afectada por la respuesta, por lo que al finalizar el acto han entablado una corta conversación privada en la que han abordado la situación.