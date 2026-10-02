Collboni afirma que los decretos eran una "gran oportunidad" para cambiar las reglas del juego

Collboni declara ante los medios este viernes. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentado que el Congreso haya rechazado este viernes los decretos ley sobre vivienda y ha afirmado que eran una "gran oportunidad para continuar cambiando las reglas del juego" en esta materia.

"Hemos perdido una gran oportunidad de aprobar dos decretos útiles e imprescindibles porque ponían límites claros a aquellos que quieren comprar edificios para hacer negocio", ha dicho en una declaración institucional en el Ayuntamiento de Barcelona tras la votación.

Ha recalcado que desde el gobierno municipal han conseguido reducir las compraventas de fincas enteras en más de un 30% gracias a las regulaciones que han implementado, además de recordar el anuncio de la desaparición de los pisos turísticos en 2028 para "devolver cerca de 10.000 viviendas a uso residencial".

Por otra parte, ha subrayado que los decretos frenaban los desahucios, lo que ha considerado una de las caras más comunes de la crisis de la vivienda: "Sin ir más lejos, es conocido que durante los dos días de vigencia de uno de los decretos había permitido parar dos desahucios de personas vulnerables en nuestra ciudad".

Ha añadido que los que han votado en contra "tendrán que explicar por qué no han elegido proteger las personas más vulnerables ante los desahucios y por qué no han hecho pasos decididos para evitar movimientos especulativos que expulsan a la gente de su casa".

Finalmente, ha asegurado que él mismo como alcalde de Barcelona seguirá protegiendo el derecho de los vecinos a acceder a una vivienda y a seguir viviendo en su casa y en su barrio.