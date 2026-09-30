Collboni afirma que la innovación empresarial "tiene todo el sentido" en las pymes y microempresas

Las autoridades y los ganadores de los 39 Premis Pimec - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que "tiene todo el sentido" que las pymes, los autónomos y las microempresas apuesten por la innovación empresarial, durante su intervención en la 39 edición de los Premis Pimec, que se celebra este miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Han participado también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y han estado presentes, entre otros, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

Collboni ha recordado que este año se estrena el premio a la Empresa Barcelonesa de Alta Innovación, que tiene el objetivo de reconocer a empresas de calidad.

"Para tener empresas de calidad, un factor fundamental es la innovación, para mejorar los productos, los procesos o ser más competitivos", ha dicho el alcalde.

Ha subrayado que el premio quiere "lanzar el mensaje de que la innovación aplicada a la empresa tiene todo el sentido", ya que ha dicho que permite tener un tejido empresarial más resiliente y que pueda ofrecer mejores puestos de trabajo y mayores salarios.

DESIGUALDADES

Collboni ha subrayado que el momento actual se habla de desigualdades, especialmente en el acceso a la vivienda, y ha subrayado la necesidad de poner sobre la mesa una mejora de los salarios y las condiciones de trabajo.

Ha explicado que esta mejora pasa también por tener un "tejido económico que sea de calidad, porque esto quiere decir sueldos buenos e igualdad de oportunidades".

El alcalde ha afirmado que los datos de crecimiento económico permiten ser optimistas con el futuro, pero que "no tienen sentido si no aterrizan en la vida cotidiana" de las personas.