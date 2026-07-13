Collboni afirma que la regulación del alquiler "está funcionando" y que no reduce la oferta

Collboni en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la regulación del precio del alquiler "está funcionando" y que además no está reduciendo la oferta existente, tras saberse los datos del Incasòl sobre la evolución del precio del alquiler este lunes.

"En Barcelona los precios han bajado un 5% desde marzo de 2024. Tenemos la constatación de que a medida que van pasando los meses se consolida la idea de que hemos conseguido congelar la subida de precios en la ciudad y además hay 2.000 viviendas más en alquiler", ha explicado en una rueda de prensa sobre el Pla de Barris de Catalunya.

Collboni ha dicho que los precios se han congelado a "niveles muy altos para la mayoría de gente", pero que el precio ha seguido subiendo en otras ciudades de España donde no se aplica regulación.

En este mandato entregarán 3.000 pisos de protección oficial y el objetivo del próximo mandato es entregar "el doble".

Ha constatado que la vivienda sigue siendo la mayor preocupación de los barceloneses, según el último barómetro municipal, y que por eso centran las políticas en 3 ámbitos: regulación, promoción de vivienda protegida y rehabilitación de edificios.