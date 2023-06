Collboni afirma que será un alcalde "facilitador" de iniciativas sociales y privadas en Barcelona

El nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), atiende a los medios a su llegad a un concurso de paellas de La Marina del Port, en plaza del Mig de Can Closa, a 18 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). El candidato del PSC-PSOE a la Alc

El nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), atiende a los medios a su llegad a un concurso de paellas de La Marina del Port, en plaza del Mig de Can Closa, a 18 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). El candidato del PSC-PSOE a la Alc - Pau Venteo - Europa Press

Asegura que no tiene "ningún tipo de vinculación ni de condicionante" con Sirera (PP)



El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que será un alcalde "facilitador de las iniciativas sociales y privadas que haya en la ciudad", y que el Ayuntamiento estará al lado de la gente que emprende, que es creativa y que tiene iniciativas.

En una entrevista de La Vanguardia de este lunes recogida por Europa Press, ha sostenido que Barcelona será "la primera ciudad en aplicar la ley de vivienda del Gobierno" y ha apostado por el impulso público y público-privado en esta cuestión.

Tras ser elegido alcalde este sábado gracias a los votos de PSC, BComú y PP, Collboni ha admitido que lo que le preocupa sobre gobernar en minoría es perder votaciones en resoluciones, aunque cree que "la acción de gobierno está garantizada con diez concejales" socialistas.

Ha recordado que necesitará apoyos para pactar los presupuestos, pero confía en que el PSC es "el partido que quiere superar los bloques y las trincheras" y que la ciudad será gobernable, según él.

Ha explicado que iniciará una ronda de conversaciones con los líderes municipales para abordar temas urgentes y que no tienen la necesidad de ser votados en pleno, y ha dicho que, por ahora, no hablará de ampliar gobierno.

PROPUESTA A TRIAS

El nuevo alcalde no ha desvelado si ofreció al candidato de Trias per Barcelona, Xavier Trias, compartir la alcaldía: "Hablé con él, pero no entraré en estos detalles", ha expresado Collboni.

"Lo que claro está es que tomó una decisión, pactar con ERC", y ha añadido que tiene una relación muy cordial con Trias, alcalde de la capital catalana entre 2011 y 2015, y que el PSC buscará soluciones al conflicto entre Catalunya y el resto de España en base a acuerdos.

LAS 43 PROPUESTAS DEL PP

En relación al apoyo que recibió de los cuatro concejales del PP en el pleno de investidura, Collboni ha negado que las propuestas programáticas que le envió el líder del PP en la ciudad, Daniel Sirera, hayan condicionado su voto.

"No tengo ningún tipo de vinculación ni de condicionante de las propuestas de ningún otro partido que no sea el mío. Dicho esto, quiero agradecer el apoyo a los concejales del PP y de BComú", ha expresado.