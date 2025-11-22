Collboni y el alcalde de Belén encienden las luces de Navidad de Barcelona

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Belén, el palestino Maher Canawati, han dado el pistoletazo de salida a la Navidad este sábado por la tarde con un espectáculo de encendido de luces en el paseo de Gràcia entre la ronda Sant Pere y la Gran Via.

Simultáneamente se han hecho actos de encendido en la mayoría de distritos, con espectáculos y actividades en Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó y Sant Andreu.

El acto central en el paseo de Gràcia, comisariado por Jordi Duran y concebido por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez, ha incluido el villancico 'Un cor que batega' cantado por un grupo integrado por personas de 8 a 98 años.

La iluminación navideña de la capital catalana lleva el sello 'Barcelona Llums de Nadal', que cuenta con 5 diseños de autor en las vías principales de la ciudad, como la plaza Catalunya y la Gran Via.

16 KILÓMETROS MÁS

Otra novedad es que Barcelona tiene este año 16 kilómetros más de calles iluminadas, destacando la incorporación de la reformada Via Laietana.

Este año la fecha del encendido de luces se ha avanzado en vez de hacerse el último jueves de noviembre como en los últimos años, por la coincidencia con la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), que se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre con Barcelona como invitada de honor.