Collboni anuncia monumentos a Ildefons Cerdà, Montserrat Caballé, Freddie Mercury y emprendedores

Presentación del programa de Arte Público de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado la instalación de monumentos a los cantantes Montserrat Caballé y Freddie Mercury y otro en homenaje a los emprendedores de la ciudad, además del que ya anunció a mediados de abril dedicado al ingeniero y urbanista Ildefons Cerdà.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este viernes junto al concejal de Cultura, Xavier Marcé, para presentar el Plan de Impulso de Arte Público del consistorio que tiene la voluntad de "convertir plazas y calles en un museo al aire libre con piezas escultóricas que sean significativas" y que lo desplegará el Consell d'Art Públic, formado por los museos de la ciudad, así como el Instituto de Cultura y la gerencia de la Arquitecta Jefa.

Collboni avanzó la instalación del monumento a Cerdà en la plaza Universitat y que estaría listo el primer trimestre de 2027 en el acto de inauguración de la conmemoración del Any Cerdà, en el marco del 150 aniversario de la muerte del ingeniero, y el cual ahora ha incluido en el nuevo programa municipal.

En cuanto a Caballé y Mercury, ha confirmado que se ubicará en la plaza de las Glòries, mientras que Marcé ha explicado que el homenaje a emprendedores de la ciudad, impulsado por Pimec, se instalará en el distrito del 22@, aunque aún no saben el lugar exacto.

Estas dos esculturas también estarán listas a principios de 2027, según ha asegurado Collboni, y las tres propuestas las elaborarán 3 artistas con una trayectoria consolidada a través de una convocatoria restringida.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Por otra parte, el plan contará con una segunda convocatoria para otras 3 piezas que deberán estar listas también en 2027, pero que, en este caso, estará dirigida a artistas locales y emergentes.

Para ello, el consistorio convocará un concurso para las 3 intervenciones artísticas con la colaboración de las escuelas de arte de Barcelona en las que no se establecen restricciones en cuanto a temática, técnicas o lenguajes artísticos, pero que se deberá ajustar a la ubicación que se proponga.

En total, ambas convocatorias cuentan con un presupuesto de 1,5 millones de euros para 2026 y 2027, pero Collboni ha planteado el plan como una iniciativa a medio plazo para que tenga continuidad en el siguiente mandato, ya que están elaborando una cartografía de la ciudad para localizar 40 puntos en los que situar más esculturas.

"Es un mapa muy descentralizado y que demuestra que hay un plan a medio plazo con la idea de sacar convocatorias anuales. Es tan relevante la pieza como el espacio en el que se ubica porque es fundamental la interrelación que se produce entre ellas", ha concluido.