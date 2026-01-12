Collboni anuncia la nueva Medida de Gobierno del Plan Local del Pueblo Gitano 2026-2030 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este lunes la nueva Medida de Gobierno del Plan Local del Pueblo Gitano de Barcelona 2026-2030 para que el reconocimiento de la promoción cultural de este pueblo no se quede sólo en un recuerdo simbólico, sino que pase "de la memoria y el compromiso a la acción pública".

Lo ha dicho en el cierre de la conmemoración del Año del Pueblo Gitano en Barcelona, que celebra la llegada del pueblo gitano a la península hace 600 años y al que también ha asistido la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay.

Collboni ha señalado que se trata de una acción de gobierno "consensuada con el Consejo Municipal del Pueblo Gitano y trabajada con diferentes áreas municipales" para combatir el antigitanismo, promover la cultura gitana y trabajar por la igualdad real de derechos.

Durante el acto, un centenar de personas ha participado en una caminata que se ha iniciado en la plaza del Àngel y ha finalizado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

También se ha celebrado una mesa redonda sobre 'El futuro del Pueblo Gitano en femenino' y una actuación musical a cargo de La Tana, Falete Perona, Mariano Santiago, Antonio Fernández y Joni Cortés con interpretación del director de Kher, Perseo Cizmic.