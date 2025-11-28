Collboni asegura que se mostrará una Barcelona "muy diversa" en la FIL de Guadalajara (México)

La directora de la FIL augura que Barcelona dejará una "huella imborrable"

GUADALAJARA (MÉXICO), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado este viernes que la capital catalana mostrará una ciudad "rabiosamente actual, muy diversa" y que honra su memoria histórica durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), que la tiene como invitada de honor.

En un discurso en la inauguración de dos exposiciones en el Museo Cabañas en la víspera de la apertura de la FIL, ha dicho que la ciudad está pletórica por que haya llegado el día de mostrar en Guadalajara "lo mejor de Barcelona", y ha agradecido el trabajo de la comisaria de la participación barcelonesa, Anna Guitart, para confeccionar un programa amplio y diverso.

Ha destacado que la exposición 'Vendrán las mujeres' aborda la relación de las escritoras de Barcelona con el espacio público en un viaje poético y político de siglo y medio, y ha afirmado que las mujeres han estado presentes en todas las luchas sociales de la ciudad catalana, mientras que 'Tres maneras de entrar: Brossa, Verdaguer y Rodoreda', aborda tres grandes nombres de la literatura catalana.

"GRAN ALEGRÍA"

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, ha celebrado la "gran alegría" de recibir a Barcelona como invitada de honor de la FIL, una ciudad que ha considerado hermana, y ha reivindicado a la feria de Guadalajara como la más grande del mundo.

Lemos y Collboni se han intercambiado regalos: Lemos ha entregado al alcalde una reproducción de los murales de José Clemente Orozco en el Museo Cabañas y Collboni ha regalado al gobernador una B de la ciudad catalana.

EXPOSICIONES EN EL CABAÑAS

La comisaria de la programación de Barcelona, Anna Guitart, ha asegurado que este "primer acto" de la participación como invitada de honor se hace con dos exposiciones magnificas en un museo fantástico, como ha definido el Cabañas.

Ha destacado que con 'Vendrán las mujeres' se explicará "por primera vez" el relato de las escritoras barcelonesas en el que reflejan cómo explican y viven su ciudad, en un viaje en el tiempo con las luchas de las mujeres, algunas de ellas todavía muy pendientes, ha recordado.

Pese a que la presencia barcelonesa tendrá un tono muy actual, Guitart ha dicho que no han querido olvidar la tradición literaria, como se refleja con 'Tres maneras de entrar: Brossa, Verdaguer y Rodoreda', con interpretaciones de estos tres autores.

La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz, se ha mostrado convencida de que la presencia de Barcelona como invitada de honor en esta feria "dejará una huella imborrable".

Ha celebrado que ya ha llegado el momento que llevan esperando durante 4 años, y ha subrayado que el primer acto sea en la "grandeza" del Museo Cabañas, que se convierte en puente con Barcelona.

La directora general del Museo Cabañas, Susana Chávez, ha subrayado que las dos exposiciones en el centro ofrecen miradas complementarias sobre Barcelona y permite acercarse a la ciudad desde "distintas sensibilidades".