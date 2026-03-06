Collboni celebra la 20 edición del MWC en Barcelona y augura "al menos" otros 20 años más

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el Mobile Lunch 2026 organizado por Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, como previa del Mobile World Congress (MWC) - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la 20 edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona --que ha acabado este jueves-- y ha augurado "al menos" otros 20 años más de la feria en la capital catalana, una historia compartida que considera exitosa.

"Lo que comenzó como un congreso que reunía a líderes mundiales de la tecnología se ha convertido en un potente catalizador para la transformación de la ciudad, un proceso que ya había arrancado con el impulso del 22@ como distrito de innovación", ha afrimado este viernes en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press.

Ha señalado que Barcelona quiere ser una capital tecnológica con valores y con una tecnología al servicio de las personas frente a una visión "puramente" económica de la innovación y que el MWC refuerza a la capital catalana como puente de diálogo entre Europa, Asia, el Mediterráneo y América.

Ha destacado que Barcelona se ha consolidado como uno de los principales polos europeos de startups: "Los emprendedores encuentran aquí un ecosistema dinámico y conectado con el mundo, un punto de encuentro desde el que contribuir a construir la tecnología del futuro".

"En plena revolución tecnológica marcada por la IA, el desafío de Barcelona es claro: contribuir a que los beneficios de esta transformación lleguen a toda la ciudadanía. En ello seguiremos trabajando, junto al MWC, al menos durante otros 20 años más", ha señalado.