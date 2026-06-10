Collboni celebra que León XIV hable catalán: "Expresa sensibilidad, empatía y respeto"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión en el Ayuntamiento de Barcelona, a 20 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado el uso del catalán por parte del Papa León XIV en los diferentes actos en los que participó este martes en la capital catalana: "Expresa sensibilidad, empatía y respeto por la cultura catalana".

En una entrevista este miércoles en TVE recogida por Europa Press ha afirmado que durante el acto del Estadi Olímpic hizo "un uso muy equilibrado de las dos lenguas con plena normalidad", algo que ve muy importante.

Respecto a la acogida de los barceloneses al Pontífice, a los que ha agradecido su responsabilidad y civismo, ha señalado que lo están viviendo "con mucha normalidad" pero también con alegría, especialmente por parte de la comunidad cristiana y católica de la ciudad.

Al preguntársele por su encuentro con León XIV, ha explicado que fue "muy impresionante" darle la bienvenida en nombre de todos los vecinos y que le trasladó la importancia del mensaje que está lanzando desde su pontificado en favor de la solidaridad, el diálogo y la paz en un mundo, según él, tan polarizado.

BATLLE

En otra entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha sostenido que la "excepcionalidad del acto justifica plenamente" las afectaciones a la movilidad que se han tenido que llevar a cabo.

"Creo que el conjunto de la ciudadanía acepta esto", ha señalado Batlle, que ah recordado que la calle Rosselló ya ha sido cortada, que durante la mañana se restringirá el acceso al entorno de la iglesia de Sant Agustí y por la tarde el entorno de la Sagrada Família.