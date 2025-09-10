Collboni contacta con Colau y Coronas para conocer su situación como miembros de la Flotilla

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha puesto en contacto este miércoles con la excalcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y con el concejal de ERC en el Ayuntamiento Jordi Coronas para interesarse por su situación como miembros de la Global Sumud Flotilla.

Según ha podido saber Europa Press, Collboni se ha interesado personalmente por el estado de los miembros de la Flotilla, a los que ha expresado su solidaridad.

La Global Sumud Flotilla ha alertado de un supuesto nuevo ataque con dron en las últimas horas de este martes contra la embarcación 'Alma' en las costas de Túnez, el segundo después de que supuestamente otro vehículo aéreo no tripulado lanzara en la víspera un artefacto contra el conocido como 'Barco Familiar', en el que precisamente viaja Colau.

El alcalde está en permanente contacto con el Gobierno central para seguir la evolución de los hechos.

Además, ha reiterado su apoyo, tanto personal como institucional, a la Global Sumud Flotilla.