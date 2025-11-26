Collboni cree que las ciudades traducirán los "grandes retos" globales en realidades tangibles

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expresado este miércoles que las ciudades traducirán los "grandes retos" globales en realidades tangibles, en el día que arranca la Conferencia de Ciudades Mediterráneas, que por primera vez formará parte del programa del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

"Estos días Barcelona retorna como epicentro de la política euromediterránea con un cambio sin precedentes: nunca la Conferencia de Ciudades Mediterráneas había tenido espacio en el programa del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. Es un reconocimiento de que las ciudades son actores en las relaciones internacionales, y que son imprescindibles para vertebrar el futuro de la región", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press.

Ha afirmado que el nuevo Pacto por el Mediterráneo impulsado por la Comisión Europea debe basarse en transformaciones concretas y, entre los retos que Collboni recoge, destaca la lucha contra la desigualdad y contra el cambio climático, el desarrollo económico o la construcción de una paz "justa y duradera".

El Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de Pedralbes acogerán entre este miércoles y jueves a representantes de más de 50 ciudades mediterráneas y ha subrayado que los alcaldes comparten un lenguaje común, el cotidiano de las personas: "Este esperanto de alcaldes sostiene puentes".

Ha señalado que Barcelona, en acoger la cita, activa su voz por un nuevo multilateralismo "cercano y comprometido" en la región.