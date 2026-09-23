Collboni da inicio a La Mercè 2026 defendiendo proteger la "identidad" de Barcelona

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dado inicio a las fiestas de La Mercè 2026 defendido proteger la "identidad" de Barcelona, garantizando el derecho a la vivienda e impulsando el comercio local.

Lo ha dicho este miércoles antes de dar paso al pregón de las fiestas, que pronuncian el bodeguero Antoni Falgueras y su hija, la sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, y acompañado por el vicealcalde de Shanghai, Lu Shan, en representación de la ciudad invitada.

Collboni ha sostenido que "preservar y proteger la vida cotidiana" de los barceloneses pasa tanto por defender el derecho a quedarse en la ciudad como por defender su singularidad.

Sobre vivienda, ha señalado el deber de las instituciones de asegurar que las viviendas estén "al alcance de todo el mundo", un problema que, ha recordado, afecta a todas las grandes ciudades.

"Afecta tanto a Barcelona, como a México o Nueva York, donde hemos estado esta semana compartiendo propuestas con ciudades con las que compartimos el mismo reto", ha indicado el alcalde.

COMERCIO LOCAL

Respecto al comercio local, ha defendido ayudarles a hacer posible la "singularidad" de Barcelona y ha señalado que proteger el comercio es también proteger al comercio local.

"El comercio son aquellos que nos hacen ser quienes somos", ha afirmado el alcalde, que ha destacado la labor de los Falgueras y de otras muchas familias, recordando que este año Barcelona ejerce la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad.

Finalmente, ha brindado por el progreso de la ciudad y que éste se note en la vida de la gente, por el respeto a todos los barceloneses, que comparten un mismo proyecto, y también por la paz.

En este sentido, ha asegurado que la capital catalana siempre estará con ciudades "como Sarajevo, Kiev y Gaza, por una paz justa y duradera que preserve la vida cotidiana de sus ciudadanos".

SHAN

Finalmente, Shan ha celebrado el 25 aniversario del hermanamiento de Barcelona com Shanghai, la primera ciudad asiática que asiste a La Mercè desde la creación de la figura de la ciudad invitada.

Asimismo, ha invitado a todos los barceloneses a disfrutar de la música, los espectáculos y la cultura popular de su ciudad, además de la tecnología, como con el espectáculo de 750 drones, que hermanará ambas culturas.