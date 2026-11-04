Collboni defiende intervenir en vivienda para que el éxito vaya a favor de los ciudadanos

La exalcaldesa de París (Francia) Anne Hidalgo; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el ceo de Forbes España, Ignacio Quintana - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido intervenir en el mercado de la vivienda para que el éxito logrado por la capital catalana vaya a favor de los ciudadanos y ha advertido de que "el éxito se puede volver en contra de los residentes" si no se toman medidas.

Lo ha dicho este miércoles en la clausura del Forbes AI Forward Summit, en la que también ha participado la exalcaldesa de París (Francia), Anne Hidalgo.

Collboni ha explicado que la gran paradoja de las ciudades con éxito en la actualidad es que este éxito puede tener efectos negativos para sus ciudadanos.

Ha recordado que la regulación en vivienda es competencia de los ayuntamientos, y que la de su Ejecutivo ha permitido frenar la subida del precio de los alquileres, que está en 1.240 euros al mes pero que, sin regulación, ya sobrepasaría los 1.500.

Además, ha dicho que no renovar las licencias de pisos turísticos en 2028 permitirá que 10.000 viviendas vuelvan "de golpe" al mercado residencial, el equivalente a 10 años de construcción.

ANNE HIDALGO

Hidalgo ha explicado que cuando era alcaldesa de París usó la herramienta más sencilla que tenía el Ayuntamiento: invertir y construir en vivienda social.

Con ello, lograron que el porcentaje de vivienda social en la ciudad pasara del 13% en 2001 al 25% de la actualidad.

"Decidimos que fuera una prioridad absoluta", y ha valorado que en su primer mandato de seis años destinó más de 3.000 millones de euros a construir, renovar y crear vivienda social.

PROTESTAS SOCIALES

Hidalgo entiende las protestas en Francia de las últimas semanas ante la inquietud que genera que el mundo está cambiando, aunque ha asegurado que no comparte la violencia.

"Se han puesto juntas muchas reivindicaciones; algunas, muy concretas, de vivir mejor, tener mejores sueldos y mejorar el sistema educativo", ha dicho, y ha pedido tener mucho cuidado con la manipulación procedente de otros países.

"Estas manipulaciones van a crecer mucho más, y hay que proteger a la población con educación y espíritu crítico, y con medios de comunicación que tengan otro papel que el que están teniendo hoy. Deberían elevar su nivel de responsabilidad", ha añadido.

COLLBONI: DEMOCRACIA, VERDAD Y DATO

Collboni ha asegurado que no tolerarán la violencia y ha dicho que la protesta, la disidencia y la crítica deben tener cabida en el sistema democrático.

Ha añadido que "no hay democracia sin verdad y sin dato", y ha lamentado que la verdad ahora es algo relativo a causa de las manipulaciones que ha dicho que hay en las redes sociales.

CELEBRA LAS 'MIDTERMS'

Collboni ha celebrado los resultados de las 'midterms' estadounidenses de este martes: "El pueblo estadounidense ha hablado alto y claro".

Para el alcalde, "la ciudadanía ha dicho que no" a unas políticas que han recibido millones de dólares de 'tecnoligarcas', según él.

"Ante estos grandes poderes, está empezando a haber una reacción democrática en todo el mundo", ha añadido.