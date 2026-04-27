Collboni destaca una Barcelona "diversa y plural" en la Semana de la Armonía Interconfesional

Foto de familia durante el acto por la Semana de la Armonía Interconfesional, a 27 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha resaltado la ciudad como "diversa y plural" en la celebración de la Semana de la Harmonía Interconfesional, y ha recordado que acoge más de 1.000 comunidades y entidades religiosas, así como más de 500 centros de culto y cerca de 40 tradiciones espirituales.

En un comunicado, el consistorio ha afirmado que el alcalde ha llamado a "defender y promover que todas las creencias y confesiones puedan y quieran seguir expresándose" en libertad.

Al acto también han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

También han asistido los tenientes de alcaldía Albert Batlle y Maria Eugènia Gay, así como el presidente del Grup de Treball Estable de Religions, Antoni Matabosch.

VISITA DEL PAPA LEÓN XIV

El alcalde, que ha recordado la próxima visita del Papa León XIV en junio, "una voz espiritual que está reclamando la paz", también ha indicado que Barcelona es una ciudad de paz que se une a su reclamación.

El acto, presentado por la periodista Judit Casellas, ha contado con una mesa de diálogo a cargo del islamólogo y filólogo Halil Bárcena; la delegada del Arquebisbat de Barcelona y miembro de Justícia i Pau, Maria Bargalló, y el profesor de la Facultad de Teología del Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, Jonatan Soriano.

Este año la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional se orienta en el vínculo entre naturaleza y espiritualidad, con el objetivo de evidenciar cómo las diferentes tradiciones presentes en el territorio ofrecen perspectivas propias sobre la responsabilidad humana en un mundo tensionado por la emergencia climática.