Collboni destaca el "buen camino de mejora" de Collserola en su 15 aniversario como parque natural

Archivo - Dos personas pasean, en el Parc Natural de la Serra de Collserola, a 14 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Es un espacio natural protegido situado en medio de una de las áreas urbanas más densas de Europa, el área metropolitana d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona y presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, ha reivindicado el "buen camino de mejora" en el que está el parque de Collserola, coincidiendo con el 15 aniversario de su declaración como espacio natural.

Lo ha dicho este jueves durante el acto de traspaso de la presidencia del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola al delegado de Espais Naturals de la Diputación de Barcelona, una vez llegados al ecuador del mandato, explica un comunicado.

El alcalde ha destacado que Collserola es un "auténtico milagro verde" en medio de una zona con una alta presión por parte de los municipios que lo rodean y por la cantidad de visitantes que acuden al parque cada año, entorno a los 5 millones.

También ha remarcado los retos a los que ha conseguido enfrentarse el parque y que han impulsado la mejora de su gestión, como la sequía y las crecientes políticas de prevención de incendios, y ha defendido seguir desarrollándola.

Finalmente, ha emplazado a la Generalitat a materializar la aportación extraordinaria de 1 millón de euros anunciada este año y que contribuirá a la conservación de Collserola, su biodiversidad y la gestión del propio parque, en sus palabras.