Collboni destaca la inversión en la Barceloneta para "garantizar" que los vecinos puedan quedarse

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, visita las obras de ampliación de la Escola Bressol Municipal La Mar en la Barceloneta - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado la inversión del Ayuntamiento de 46 millones de euros destinados a las obras de mejora del barrio de la Barceloneta para, ha dicho, "garantizar el derecho a quedarse" por parte de los vecinos.

En declaraciones a periodistas este miércoles desde la Escola Bressol Municipal La Mar, Collboni ha explicado que en este barrio había una alta demanda para la construcción de escuelas, centros de atención primaria o espacios polideportivos, un barrio que también tiene una "presión turística" alta.

El plan de inversiones en la Barceloneta asciende a 46 millones de euros (21,5 para equipamientos, 17,8 para transformar el espacio público y 6,8 para la rehabilitación de viviendas públicas), un 49% más de lo previsto en el inicio del mandato, y muchas de las obras ya han finalizado, mientras que otras siguen ejecutándose o se van a poner en marcha en los próximos meses.

Las obras de ampliación de la guardería, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, responden a una demanda ciudadana para ampliar las plazas hasta las 100 previstas en septiembre, y Collboni admite que "había un déficit estructural, en este caso de ampliación", y por eso se está construyendo rápidamente y con métodos sostenibles, para que se retome la actividad con normalidad el próximo 8 de septiembre.

OTRAS ACCIONES

El alcalde ha anunciado que en el mes de septiembre se realizará la licitación de la plaza Poeta Boscà, para adaptarla a los juegos infantiles y mejorar la calidad de estancia en la propia plaza, aunque a principios de verano ya se creó un espacio de sombra, lo que, según Collboni, los vecinos "han agradecido".

Por otro lado, el Ayuntamiento ha comprado un edificio en el barrio donde se hará el nuevo centro de atención primaria de la Barceloneta, que tendrá una superficie de 3.000 metros cuadrados y "liberará el espacio al Hospital del Mar".

Collboni ha lamentado que, en otros barrios, las obras "no se podrán ver acabadas en 2 o 3 años, pero en muchos otros casos sí y los vecinos las podrán percibir directamente".

También ha destacado el apoyo del consistorio a las entidades del barrio y ha asegurado que "muy pronto" estará en marcha el nuevo local de entidades del paseo Joan de Borbó, una de las reivindicaciones históricas del barrio según el alcalde.

VIVIENDA TURÍSTICA Y PROTEGIDA

Collboni ha apuntado que la Barceloneta "ha sido históricamente uno de los barrios más afectados por el impacto de los pisos turísticos", ha cifrado los legales en 120 y ha afirmado que en 2028 cuando se eliminen las licencias será un barrio que lo notará especialmente.

"Continuamos con el plan de inspecciones de aquellos alojamientos que estimamos que son ilegales, en la Barceloneta se calcula que hay un centenar, y que en estos momentos están los expedientes abiertos", ha agregado.

Preguntado por la falta de inicio de nueva vivienda protegida en 2025 en los municipios catalanes, ha afirmado que no es el caso de la ciudad de Barcelona y ha dicho que se entregarán durante este mandato 3.000 viviendas.

Asimismo, ha destacado la construcción de 5.000 viviendas, aunque ha admitido que comparte la "preocupación" del sector de la construcción y la promoción de viviendas protegidas por agilizar los procesos burocráticos.

Finalmente, ha dicho que los ayuntamientos necesitan que la Generalitat y el Estado ayuden y ha señalado que en otoño pedirán fondos europeos directos para la promoción de vivienda protegida.