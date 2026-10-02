Collboni dice a Junts que "aún están a tiempo" de decidir si quieren estar del lado de la gente

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho a Junts que "aún están a tiempo" de decidir si quieren estar del lado de la gente o no, tras votar en contra de los decretos sobre vivienda en el Congreso este viernes.

"Hoy Junts tiene que escoger si quiere sumarse a las medidas que facilitan el acceso a una vivienda digna o si prefiere votar con PP y Vox", ha expuesto en una publicación en 'Instagram' recogida por Europa Press.

Collboni ha agregado que el derecho a quedarse a vivir en las ciudades "comienza por el derecho a la vivienda".