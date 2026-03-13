Collboni entrega las llaves de 35 pisos de la Illa Glòries a sus nuevos propietarios e inquilinos

Collboni entrega las llaves de los pisos del bloque D de la Illa Glòries - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado las llaves de 35 pisos de la Illa Glòries, 21 en derecho de superficie y 14 más en régimen de alquiler asequible, a sus nuevos propietarios e inquilinos para que empiecen su vida en un "espacio muy especial de la ciudad".

En el acto de entrega, celebrado este viernes por la mañana, el alcalde ha destacado que la promoción pública de la Illa Glòries es la más grande de la ciudad y está inmersa en una zona en constante transformación "donde se tiene que construir aún equipamientos de proximidad", indica el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha destacado el compromiso del gobierno municipal para hacer de Barcelona un lugar en el que todo el mundo pueda vivir y, con este objetivo, ha asegurado que desde la corporación municipal siguen buscando "suelo de todas partes para construir nuevas viviendas".

Los pisos forman parte del Bloque D, uno de los 4 del que consta la promoción, y con la entrega de este viernes solo faltarán por entregar 92 pisos, los 67 del Bloque C y los 25 restantes del D, a lo largo de este año.

La cuota mensual de los 21 pisos de alquiler oscila entre los 418,77 y los 724,92 euros, según la superficie, y el precio de los 14 pisos en derecho de superficie, prácticamente todos con una plaza de parking vinculada, va de los 125.352 a los 212.232 euros, en función de la superficie computable.