Collboni finaliza su viaje a Ucrania y acuerda reforzar la colaboración con Járkov

Collboni en Kiev - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha finalizado este viernes la agenda institucional de su visita a Ucrania, después de su paso por Bosnia y Herzegovina y Polonia, con un acuerdo con el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, para reforzar la colaboración entre ambas ciudades.

En concreto, los dos alcaldes han acordado dar continuidad a la línea de cooperación firmada en noviembre del año pasado, con prioridad en el transporte público y la provisión de generadores para garantizar el suministro durante el invierno, ha informado el consistorio en un comunicado.

En la reunión, a la que también ha asistido Sor Lucía Caram, Collboni y Terekhov han remarcado la necesidad de colaborar con el sector privado para incrementar la aportación de recursos y promover acuerdos entre las ciudades del frente y las redes de ciudades europeas.

La jornada ha finalizado con una visita del alcalde barcelonés a las zonas de la ciudad afectadas por los ataques rusos, así como a las escuelas y a la red de refugios que permiten mantener la actividad lectiva durante los periodos de alarma.

Asimismo, este jueves se reunió con la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, para explorar las posibilidades de trabajar en proyectos de apoyo a gobiernos locales ucranianos en el marco de la Comisión Europea.